Utah résiste au duo Brown/Tatum

Sans Tristan Thompson bloqué dans les protocoles Covid, Boston rentre mieux dans cette rencontre. Les Celtics trouvent des solutions à mi-distance pour alimenter la marque tandis que les galères du Jazz aperçues ces derniers matchs continuent. Bojan Bogdanovic enchaine des pertes de balle et favorise le jeu rapide de Boston. Résultat : les coéquipiers de Jayson Tatum signent un 12-0 pour créer un premier écart (16-5)

Mais l’entrée de Joe Ingles fait du bien à son équipe. L’Australien en profite pour devenir le joueur le plus prolifique de l’histoire du Jazz au nombre de 3-points marqués en dépassant John Stockton dès son premier tir. Sa réussite couplée à la bonne présence de Rudy Gobert permet au Jazz de n’être qu’à deux points des locaux avant de commencer le second quart temps (22-20).

Un Joe Ingles record

Et le rythme s’accélère. Les deux équipes offrent une efficacité de tous les instants. Jordan Clarkson et Joe Ingles jouent les tireurs d’élite alors que Daniel Theis en fait voir de toutes les couleurs à Rudy Gobert. À mi-distance, sur pick & roll ou de loin, l’Allemand profite de sa mobilité pour gêner le Français (36-33).

En dépit d’un très haut pourcentage au tir, Boston ne profite pas de son énorme efficacité à cause d’un banc adverse très productif au scoring à l’image de Jordan Clarkson.

Le favori pour le titre de meilleur sixième homme assume son rôle de scoreur en sortie de banc en inscrivant la bagatelle de 14 points dans le deuxième quart. Au terme de cette période agréable à regarder, ce sont finalement les leaders de l’Ouest qui rentrent au vestiaire en menant d’un petit point (54-53).

Après la pause, le Jazz repart sur de bonnes bases. Rudy Gobert prend petit à petit la mesure de Daniel Theis, Joe Ingles continue de se montrer efficace de loin et le jeu collectif du début de saison refait surface. Du côté des Celtics, l’insolente adresse du deuxième quart a disparu, et ces derniers s’en remettent donc au talent offensif de Jayson Tatum pour rester au contact d’Utah (72-68).

Sous les yeux de Danny Ainge, l’ancien de Duke, accompagné de ses cols bleus Robert Williams et Marcus Smart, marque 11 points sur ce quart-temps et il prend ses responsabilités afin de ramener son équipe à quelques encablures du Jazz (77-79).

Donovan Mitchell assène le coup de grâce

Utah repart de plus belle offensivement. Georges Niang et Clarkson se chargent de jouer les menaces au large tandis que Rudy Gobert domine de plus en plus dans la raquette. Le pivot français contre dans un premier temps les offensives vertes, s’empare des rebonds offensifs et termine de manière autoritaire au dunk (90-81).

Cependant, le trio Tatum – Walker – Brown ne lâche rien. Les trois Celtics se démènent en attaque jusqu’à ramener leur franchise à 97-98 avec encore 4 minutes à jouer. La tension monte d’un cran, l’écart se stabilise à une possession après les échecs de Marcus Smart pour égaliser. C’est alors que Donovan Mitchell, en difficulté pendant tout le match, enterre les espoirs adverses grâce à un 3-points décisif à 60 secondes de la fin. La dernière minute ne changera rien et c’est donc Utah qui se relance avec cette victoire (117-109).

Avec cette 19e défaite en 39 sorties, Boston se retrouve désormais derrière les Hornets à la sixième place. Quant à Utah, la franchise repart de plus belle après sa défaite contre les Warriors dimanche.