James Harden dépasse Larry Bird au classement des meilleurs marqueurs

Carmelo Anthony n’a pas été le seul à grimper au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire NBA la nuit dernière. Avec ses 24 points face à Detroit, James Harden est ainsi passé à la 34e place, dépassant Larry Bird.

Avec ses 21 792 points, le meneur de Brooklyn a ainsi désormais inscrit un point de plus que « Larry Legend » dans sa carrière NBA (en saison régulière) et il devrait vite grimper à la 33e place, Gary Payton n’étant qu’à 21 points devant (21 813). À son rythme actuel, il devrait également passer Clyde Drexler (22 195) d’ici la fin de saison.

Interrogé sur le fait de dépasser l’ancienne légende des Celtics après la rencontre, James Harden n’était visiblement pas au courant, demandant dans quel domaine il était passé devant…

« On sait tous à quel point Larry était fort, et tout ce qu’il a fait à Boston », a ensuite commenté « The Beard ». « C’est une légende. Je pense que je joue de la bonne façon, et il arrive de bonnes choses pour moi de cette façon. Passer l’un des plus grands joueurs de l’histoire est un très grand honneur. Je veux continuer à construire les choses ainsi parce qu’au bout du compte, je veux que mon nom soit mentionné parmi les plus grands. »