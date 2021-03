La tenue du All-Star Game inquiète toujours autant à Atlanta

Depuis que la NBA a choisi Atlanta pour accueillir le All-Star Game, la maire de la ville, Keisha Bottoms ne cesse de partager son inquiétude. Il y a deux semaines, elle expliquait qu’elle avait « partagé ses inquiétudes sur le plan sanitaire avec la NBA et les Hawks. » Ce qu’elle craint, c’est que des fans de NBA viennent à Atlanta pour faire la fête. « Il n’y aura pas d’événements ouverts au public, et nous encourageons fermement les clubs, les promoteurs, les bars, etc, à ne pas accueillir d’événements en ville en relation avec ce match. »

Sauf que dans les faits, des restaurateurs et autres gérants de bars ou de discothèques ont bel et bien prévu d’organiser des soirées dimanche. Par exemple, le Café Circa organise une soirée sur son toit. L’oAK Atlanta et le Reval Atlanta promettent la présence de célébrités. Toute la semaine, des établissements ont fait la promotion de soirées liées au All-Star Game.