Les Pistons cherchent à couper Blake Griffin

Comme Andre Drummond, Blake Griffin est à l’écart de ses coéquipiers depuis trois semaines. Les Pistons cherchent à s’en séparer, et comme aucune équipe n’est prête à prendre en charge le reste de son monstrueux contrat (74 millions sur deux ans !), The Athletic explique que les dirigeants ont l’intention d’entamer des discussions pour un « buyout ». Pour éviter de s’endetter à court terme, les indemnités liées à cette rupture de contrat pourraient s’étaler sur plusieurs saisons, via la « stretch provision ». Reste à savoir si Blake Griffin et son agent sont prêts à faire une fleur aux Pistons en faisant une croix sur quelques millions…

Si Detroit va au bout de son idée, et que Blake Griffin est coupé, il deviendra alors « free agent ». Exactement comme Nicolas Batum en début de saison, et peut-être qu’une formation s’empressera de le signer même si physiquement, il n’est plus que l’ombre du joueur qu’il était aux Clippers.

Boston sur Jerami Grant ?

Toujours à Detroit, The Athletic rapporte que Detroit devrait recevoir des coups de fil de candidats au titre pour Wayne Ellington, très bon la nuit dernière face aux Raptors. Les shooteurs de sa trempe restent très recherchés.

Enfin, on apprend que Jerami Grant serait sur les tablettes des Celtics.

On voit pourtant mal comment Boston pourrait réussir à l’attirer, d’autant que Jerami Grant a clairement expliqué qu’il voulait absolument rejoindre Detroit, et que ça dépassait le cadre du basket.

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.

Stretch provision : mesure qui permet à une franchise de couper un joueur et d’étaler le restant de son salaire sur plusieurs saisons pour éviter de plomber son salary cap sur une seule saison.