L’espoir renaît aux Cavaliers

Même s’ils ont gâché une avance de 19 points face aux Pacers d’un incroyable T.J. McConnell, les Cavaliers ont tout de même terminé la première partie de saison sur une bonne note. Après dix défaites de suite en février, ils ont conclu les cinq derniers matches avec quatre succès, et ce revers contre Indiana donc.

Une défaite difficile à encaisser, vu le scénario, mais Cleveland a déjà le regard porté vers l’avenir, quand il faudra revenir de vacances le 12 mars prochain à New Orleans.

« Après ce match, tout le monde était assez déçu », confirme Dean Wade au Plain Dealer. « Car on s’est battu nous-mêmes. Ensuite, on s’est dit qu’on devait rester soudés, ne pas se séparer, rester positif. C’est une petite chute, qu’on peut corriger. On a des joueurs qui vont revenir après la coupure. On est optimiste en ce moment car après le break, ça s’annonce bien pour nous. »

Les Cavaliers ont ainsi terminé cette première partie avec 14 victoires et 22 défaites. On doit bien évidemment retenir cette mauvaise passe de dix revers consécutifs, mais aussi les succès très intéressants comme la double victoire contre Brooklyn, ou celle arrachée récemment face à Philadelphie.

Et comme l’a souligné Dean Wade, ce qui permet aux Cavaliers d’avoir le sourire pour la suite, ce sont les futurs retours de joueurs importants : Larry Nance Jr. et Kevin Love.

Et comme ils n’ont que trois victoires de retard sur une place pour le « play-in » et 3.5 succès sur la huitième place de l’Est, les playoffs sont encore une possibilité pour cette jeune formation.

« On sait que Love et Nance Jr. vont revenir, Matthew Dellavedova n’est pas loin non plus », assure Collin Sexton. « Darius Garland va utiliser la coupure pour retrouver la forme et travailler physiquement. Donc, avec ce groupe, quand on sera en bonne santé, la seconde partie de la saison s’annonce plutôt bonne. »