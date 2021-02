Kevin Love vers un retour en seconde partie de saison

Début février, Kevin Love pouvait à nouveau participer à des séances individuelles. Un pas de plus vers un retour, un peu plus d’un mois après sa blessure au mollet droit. Trois semaines plus tard, l’intérieur des Cavaliers n’est toujours pas revenu.

Et pour cause : la semaine passée, il a ressenti une douleur après un entraînement, preuve qu’il n’est pas encore prêt malgré l’optimisme de la franchise, qui pensait le relancer fin février.

Voilà pourquoi le Plain Dealer annonce que le champion 2016 devrait revenir après le All-Star Game, en deuxième partie de saison donc.

Il ne reste que deux matches aux Cavaliers avant la coupure (contre Houston et Indiana) la semaine prochaine et ensuite, ils retrouveront les parquets le 12 mars prochain, contre New Orleans. Cela laisse donc presque deux semaines de plus à l’ancien des Wolves pour se préparer, ce qui sera précieux pour éviter une rechute, lui qui est si fragile.