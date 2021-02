Epanoui dans le système Thunder, Théo Maledon commence à lâcher le frein à main

Après les points (à 24) et les 3-points (6/6) face à Brooklyn, les rebonds (6) face à Phoenix et les interceptions (à 6) face à Houston, Théo Maledon a établi un nouveau record individuel hier.

Dans la victoire face à Atlanta, le meneur français du Thunder a non seulement réalisé son premier double-double en carrière mais il a donc réussi son meilleur total de passes en carrière, avec 13 points et 12 passes.

« Je me sentais bien, j’ai essayé d’être agressif. On savait qu’on allait pouvoir jouer en transition et j’ai donc essayé de pousser le ballon le plus possible. Ça a ouvert beaucoup de possibilités et de joueurs grand ouverts et ils ont fait les bons choix. »

Rappelé de la Bulle de la G-League, Ty Jerome a notamment été un partenaire idéal pour Maledon qui lui a délivré un bon quart de ses offrandes, que ce soit sur l’extérieur ou dans les petits espaces à l’intérieur.

« Le mieux, c’est que tout le monde participe, que tout le monde partage le ballon et c’est ça qui fait fonctionner notre attaque et qui fait aussi qu’on prend du plaisir à jouer au basket », a repris l’ancien de l’Asvel. « On a bien défendu collectivement aussi, c’est quelque chose qu’on doit continuer à faire. »

« Il a joué de manière plus agressive en accélérant à fond »

Quelque peu chahuté en début de match, le Thunder a réussi à stabiliser sa barque en deuxième et troisième quart-temps. S’il a été un peu maladroit à 4/11 aux tirs au final, dont 2/6 à 3-points, Maledon a été un des déclencheurs de la dynamique d’OKC, dans un rôle d’accélérateur de particules.

« Ce qu’il a fait [hier soir], on en avait parlé ensemble déjà, c’est qu’il a joué de manière plus agressive en accélérant à fond », a confirmé Coach Daigneault. « Il l’avait déjà fait par séquences en cours de saison, mais hier, il a joué tout le match comme ça et ça a créé beaucoup de situations avantageuses pour lui. »

A 10 points, 3 passes, 3 rebonds et presque 2 interceptions en tant que titulaire (12 matchs), Théo Maledon se sent bien dans le cinq majeur du Thunder. Plus généralement, le rookie français trouve son rythme depuis un mois avec 7 de ses 9 matchs terminés à 10 points ou plus, dont son record en carrière, qui sont intervenus depuis le 28 janvier dernier.

« On a un très bon environnement pour travailler et c’est une chose qu’on dit sur moi pour me décrire, j’adore travailler mon jeu. Tous les jours, j’essaie d’apprendre au maximum de mes coéquipiers et des coachs. J’essaye de m’imprégner le plus possible de ce qu’ils me disent et de le mettre en pratique sur le terrain. »

Aux côtés des Shai Gilgeous-Alexander, Darius Bazley et Aleksej Pokusevski, avec une progression météorique, Théo Maledon gagne ses galons de joueur du futur, match après match.