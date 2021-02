Théo Maledon et le Thunder au diapason

Le Thunder avait déjà déjoué tous les pronostics la saison dernière en réussissant l’exploit de terminer dans le Top 5 de la conférence Ouest. Dans une moindre mesure, le parcours réalisé par les troupes de Mark Daigneault cette saison est également impressionnant alors qu’on leur promettait encore l’enfer suite aux départs de Chris Paul, Dennis Schroder, Danilo Gallinari, ou encore Steven Adams.

Mais OKC a gardé le même état d’esprit de guerrier et coach Daigneault a réussi à responsabiliser ses jeunes éléments les plus prometteurs, comme ça a été le cas pour Théo Maledon cette nuit. Depuis son retour sur les parquets, le Français, titulaire pour la dixième fois de la saison cette nuit, tourne à 10 points de moyenne en 31 minutes de jeu depuis quatre matchs.

Maledon sans complexes

Sur le parquet de Cleveland, il a mêlé agressivité et efficacité, contribuant au large succès des siens (117-101) avec ses 14 points à 5/7 au tir, 3/4 à 3-points, 2 rebonds et 3 passes décisives.

« Théo a eu une trajectoire ascendante depuis le début de saison. C’est quelqu’un qui sait toujours s’adapter, peu importe les quatre joueurs avec qui il se trouve sur le parquet », s’est félicité Mark Daigneault après la rencontre.

Le Français a apporté une solide contribution mais c’est toute l’équipe qui a répondu présent derrière son leader Shai Gilgeous-Alexander (31 points, 9 passes décisives), avec notamment 42 points inscrits par les joueurs du banc, emmenés par Hamidou Diallo (15 points) et Mike Muscala (13 points).

La force du collectif

C’est la diversité de ses armes en attaque qui fait la force de ce groupe qui avait notamment tenu tête au champion en titre à deux reprises ou encore créé la surprise en battant les Bucks la semaine passée.

« C’était super, c’est pour ce genre de soirée qu’on travaille très dur. On a rectifié le tir par rapport aux choses qu’on a vues hier à l’entraînement et je trouve qu’on a fait un super boulot, à partager le ballon, impliquer tout le monde. C’est l’une de nos forces. On a beaucoup de joueurs qui peuvent scorer et faire beaucoup de choses. A chaque fois qu’on prend soin de le faire, on a tendance à en tirer les bénéfices », a ajouté Théo Maledon.