Reprise en petit comité pour San Antonio

On les avait quittés sur une victoire contre les Hornets le 14 février dernier mais depuis, la franchise texane n’a eu d’autre choix que de s’arrêter à cause de joueurs infectés par le Coronavirus. Pour Gregg Popovich, vacciné, pas question néanmoins de s’apitoyer sur son sort au moment de faire un état des lieux au micro d’ESPN : « Nous avons toujours eu en tête l’idée que certaines personnes, certains groupes de personnes l’ont (le virus) sous une forme plus grave que nous. »

Toujours très soucieux de la société qui l’entoure, l’entraineur de San Antonio sait qu’il fait partie des plus chanceux : « Et compte tenu de notre situation dans ce monde, nous sommes très très bien lotis ».

Trois titulaires indisponibles

Concernant les cinq absents contraints de respecter le protocole sanitaire, nous avons Rudy Gay, Keldon Johnson, Devin Vassell, Derrick White et Quinndary Weatherspoon. En plus de ces cinq confinés, San Antonio va composer avec l’indisponibilité de Demar DeRozan suite au décès de son père. « Quand vous perdez un parent, c’est une situation difficile. J’ai été en contact avec lui et c’est un homme très mature et gentil, il fait ce qu’il a besoin de faire avec sa famille en ce moment ».

Heureusement au rayon des bonnes nouvelles, Popovich compte sur le retour d’un de ses piliers en la personne de LaMarcus Aldridge. Blessé depuis le début du mois, l’ancien All-Star ne sera pas de trop mercredi pour aider les Spurs à enchaîner une sixième victoire sur les sept dernières rencontres.

Toujours un peu chambreur avec ses protégés, Popovich s’est exprimé sur le niveau physique de l’ancien Blazer à l’occasion du dernier entrainement : « Je suis sûr qu’il avait un peu le souffle court ».

Avec un cinq majeur inédit, l’équipe texane va devoir rapidement se remettre dans le bain en attendant le retour de tout le monde, même si le calendrier est plutôt clément avec dans le désordre pour les cinq prochains matchs : une double confrontation face au Thunder, les Pelicans, les Nets et les Knicks.

Objectif comptable sur cette série ? Deux voire trois succès qui conforteraient San Antonio dans le top 6 à l’Ouest.