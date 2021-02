Milwaukee se relance par sa défense

Les Bucks se devaient de réagir et de prendre leur revanche sur OKC après avoir mordu la poussière à la Chesapeake Energy Arena dimanche dernier. Les troupes de Mike Budenholzer n’ont pas totalement rassuré, après avoir notamment dû attendre le troisième quart-temps pour se détacher. Mais l’essentiel est assuré.

« Ça fait du bien, même si, évidemment, on doit continuer à travailler dur, à prendre de bonnes habitudes et à avoir le même état d’esprit », a déclaré Giannis Antetokounmpo qui a montré la voie avec ses 29 points, 19 rebonds et 8 passes décisives. « Qu’on gagne ou qu’on perde, on doit continuer à progresser ».

Retour aux fondamentaux

Avec un Giannis Antetokounmpo en atout majeur, Khris Middleton en lieutenant au sang-froid et des role-players comme DJ Augustin, essentiel en l’absence de Jrue Holiday, les Bucks sont revenus aux fondamentaux, avec une grosse défense pour cimenter le tout et permettre aux locaux de passer un 14-0 au retour des vestiaires.

« J’ai trouvé qu’il y a eu un déclic que ce soit en défense ou en attaque », a noté Mike Budenholzer. « Ça a fat la différence dans le match, avec ce run dans le troisième quart-temps. On s’est battus pour garder cette avance. On a été bons en défense après le repos. Ensuite, plusieurs joueurs ont réussi des actions clés ».

La défense faisait partie des priorités de coach Budenholzer pour relancer ses troupes. Les Bucks ont ainsi livré leur meilleur prestation de la saison de ce côté du terrain en ne concédant que 85 points.

Khris Middleton à point nommé

Milwaukee a malgré tout eu du mal jusqu’à l’entrée du money-time, lorsque le Thunder a passé un 12-3 pour revenir à -7 (83-76), moment choisi par Khris Middleton pour tuer le match, avec un 3-points décisif et une passe lobée pour Giannis Antetokounmpo sur remise en jeu afin de guider son équipe vers la victoire (98-85).

Fâché avec son tir extérieur depuis 6-7 matchs, l’ailier a inscrit son seul panier derrière l’arc de la soirée au meilleur moment.

« Le plus important pour Khris était de voir enfin le ballon transpercer le filet, et pour Giannis de faire la passe au bon moment, au bon endroit. C’était un panier important, et ensuite il y a eu les stops défensifs », a ajouté Mike Budenholzer. « On a dû s’arracher pour gagner un match. Ça n’a pas toujours été joli, mais il faut savoir gagner ces matchs où il faut se battre, et j’ai été satisfait de la façon avec laquelle les gars ont lutté pour trouver un moyen de l’emporter par plus de dix points d’écart en back-to-back ».

Milwaukee aura l’occasion de reprendre ses bonnes habitudes avec encore cinq matchs à venir à domicile, à commencer par la réception de Sacramento dès demain.