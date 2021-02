Donovan Mitchell prie pour que Mike Conley soit All-Star

Leader de la conférence Ouest, le Jazz fera-t-il mieux que l’an passé en décrochant trois étoiles au All-Star Game ? On devrait évidemment y retrouver Rudy Gobert et Donovan Mitchell, mais peut-être que les coaches de la conférence Ouest voudront récompenser un de leurs coéquipiers. Pourquoi pas Mike Conley, qui retrouvait les terrains cette nuit, et qui surtout a retrouvé son meilleur niveau.

L’ancien meneur de Memphis n’a jamais été All-Star, et il espère que ce sera la bonne année. « Cela compterait plus que tout pour moi. Cela en dirait long sur la personne que je suis après la saison vécue l’an passé, et cette année où je suis revenu à mon niveau » explique-t-il sur KSL. « J’ai le sentiment d’avoir été assez bon pour être dans la discussion, et franchement de faire partie des remplaçants. »

Pour Conley, le bilan du Jazz et le fait que Quin Snyder soit l’entraîneur de la Team LeBron sont des arguments de choix pour envoyer trois joueurs à Atlanta. « Je pense que cette année, tout s’aligne ! On a le meilleur bilan, notre coach sera au All-Star Game. Tout s’aligne. Donc si ça ne m’arrive pas cette année, ce serait dur… »

A la lecture de ces mots, Rudy Gobert et Donovan Mitchell lui ont apporté leur soutien sur les réseaux sociaux, et dans la presse. « J’espère qu’il le sera. Je prie pour lui. Il le mérite » a réagi Mitchell. « Mais c’est clairement bien qu’il soit de retour. Bien sûr, son temps de jeu est un peu limité, mais sa présence nous manquait. Son jeu nous manquait. »

Malheureusement, ce retour coïncide avec la première défaite du Jazz en 10 matches. C’était face à des Clippers qui retrouvaient Paul George et Kawhi Leonard. Pour Quin Snyder, Conley est encore trop altruiste, et surtout quand il s’agit de revenir dans une équipe qui flambe. « L’un de ses points forts, c’est son agressivité. Je pense qu’il est trop attentif et c’est tellement un super leader qu’il y a des moments où il essaie de trop impliquer les autres alors qu’on voudrait qu’il s’implique lui d’abord. Si des shoots se présentent, on veut qu’ils les prennent. »

Un altruisme qui pourrait peut-être lui coûter des points dans cette quête d’une première étoile.