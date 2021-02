Trae très en colère

C’est Danilo Gallinari qui a hérité de la dernière possession face aux Mavericks, du shoot qui pouvait permettre à Atlanta de quitter Dallas avec la victoire. Mais l’Italien a manqué sa tentative et c’est Luka Doncic et sa bande qui ont finalement remporté ce match (118-117) sur le fil.

Ce n’était pas le scénario espéré par Lloyd Pierce ni par Trae Young. Sauf que le meneur de jeu n’a pas eu l’opportunité de récupérer ce dernier ballon, ce qui a entraîné une grosse colère de sa part.

« Je ne vais pas m’éloigner du ballon à quatre secondes de la fin alors qu’on va essayer de gagner le match », se défend Trae Young pour ESPN. « Je ne vais pas tomber juste pour tomber. C’est ça le plus frustrant. Je n’ai pas eu la chance de participer à cette action. »

« L’écran était parfait. Willie Cauley-Stein a foncé dans Trae et c’est une faute »

Que s’est-il passé ? Le meneur a posé un écran pour John Collins et a terminé au sol à cause de Willie Cauley-Stein. D’après le All-Star, l’intérieur des Mavericks l’a touché au visage. Les arbitres, eux, estiment à cet instant que ce contact était « accessoire », donc ils n’ont pas sifflé de faute. Ils l’ont confirmé après avoir revu les images et un des officiels a même dit à Lloyd Pierce que l’écran de Trae Young n’était pas bon…

« Cette fin est assez malheureuse », a déploré le coach des Hawks. « L’écran était parfait. Willie Cauley-Stein a foncé dans Trae et c’est une faute. Voilà pourquoi il a terminé au sol. Il a été touché au nez. Ça a tué notre action et c’est malheureux. »

Willie Cauley-Stein, lui, évidemment est satisfait de la décision arbitrale. « Je n’ai même pas vu Trae. Il est malin, il a essayé d’obtenir une faute pour shooter des lancers-francs et tuer le match. Il était hors de question que les arbitres sifflent ça. C’était bien tenté. »

Pour Trae Young, la version du joueur de Dallas confirme qu’il méritait ainsi d’obtenir un coup de sifflet.

« S’il dit qu’il ne m’a pas vu, alors à l’évidence, mon écran était bon », conclut le meneur. « Sans Dorian Finney-Smith, j’aurais lourdement chuté en arrière. Il ne m’a pas vu et m’a foncé dedans. Au sol, l’arbitre m’a regardé sans rien dire, ni rien siffler. » Comme le dit Jeff Van Gundy aux commentaires, ce n’est pas le genre de contact que les arbitres sifflent dans les dernières secondes d’une rencontre, où les accrochages sont légion. Surtout, l’écran avait fonctionné puisque John Collins avait une bonne position sous le cercle…