Stephen Curry : « On a pris quelques grosses fessées, mais je pense qu’on va dans la bonne direction »

Malgré la perte de Klay Thompson avant le début de saison et un secteur intérieur décimé depuis quelques jours, les Warriors pointent à 12 victoires pour 10 défaites, et une honnête 7e place de la conférence Ouest. C’est loin d’être parfait mais l’équipe progresse, et c’est ce que retient d’abord Stephen Curry.

« Nous n’allons ni trop haut, ni trop bas dans nos hauts et nos bas » juge le meneur. « Depuis le départ, et depuis le training camp, il y a beaucoup de choses qu’on découvre sur le tas. Et il faut faire preuve de patience en prenant conscience qu’on ne sera pas parfait tous les soirs. (…) Tout est nouveau, mais on a gardé notre ADN de champion avec Draymond, Klay et moi. On sait ce qu’il faut faire pour retrouver ce niveau, et on en parle. On a gardé cette mentalité, et on essaie de s’appuyer dessus. Mais à court terme, c’est plus ou ou moins un nouveau défi au quotidien. Il y a quelque chose de rafraichissant derrière tout ça, mais je pense que ça reste un projet en cours. »

Satisfait de la progression d’Andrew Wiggins et Kelly Oubre Jr, mais aussi de la dynamique dans le jeu avec cette envie de courir, Stephen Curry pense déjà à la deuxième partie de saison. « J’espère que le produit fini sortira en avril, et qu’en mai, on sera bien meilleur qu’en début de saison. J’apprécie où nous en sommes actuellement. On a gâché quelques matches, et on a pris quelques grosses fessées, mais je pense qu’on va dans la bonne direction. »

Draymond Green retrouve petit à petit la forme

S’il y a du mieux, c’est parce que les nouveaux poursuivent donc leur intégration, mais aussi parce que Draymond Green se rapproche de son meilleur niveau. Décalé au poste de pivot cette nuit, il a énormément pesé sur le match, terminant la rencontre avec 15 passes !

« Les gens regardent toujours les points » regrette Damion Lee. « Draymond est l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, mais aussi l’un des meilleurs créateurs. Il cherche toujours à trouver les gars pour qu’ils prennent leurs tirs. Qu’il s’agisse d’accélérer sur contre-attaque ou de prendre le rebond, vous le voyez encore et encore… Il va prendre le rebond, observer du milieu de terrain, et immédiatement commencer à cerner les avantages possibles. »

Autre joueur symbole, Kelly Oubre Jr, le MVP de la soirée, et Stephen Curry le prend comme exemple.

« Il faut être patient, car nous n’allons pas être parfaits tous les soirs. Quand il ne fait pas de bons matches et que les choses peuvent changer d’un soir à l’autre, il doit rester impliqué et attentif. Je pense que le plus important, c’est qu’il peut avoir un impact par son énergie, et sa discipline et sa présence en défense. En attaque, ça viendra avec les répétitions et la compréhension de ce qu’on essaie de faire. »