Delon Wright apprend toujours à combattre sa timidité offensive

Sans Derrick Rose ni Killian Hayes, les Pistons ont placé le ballon dans les mains de Delon Wright au poste de meneur titulaire. Et depuis trois matchs, il assume avec brio, avec 18 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne, dont le dernier, un record en carrière à 28 points, plus 9 passes, 7 rebonds et 2 interceptions.

Meneur passeur de formation, Delon Wright se fait violence et accepte plus volontiers de prendre ses responsabilités en attaque. Réuni avec Dwane Casey qui l’avait vu grandir durant ses trois premières saisons du côté de Toronto, Delon Wright retrouve des couleurs avec le cuir entre les mains.

« Je lui dis toujours d’être agressif, de ne pas être timide »

« Il faut être un quarterback, il faut parfois refuser de faire la passe à des gars qui l’appellent mais qui ne sont pas vraiment ouverts, ça fait partie du boulot de meneur », explique le technicien au Detroit Free Press. « Il faut avoir un fort caractère et du tempérament pour dire à des gars comme Blake, Mason et Jerami : ‘Non, je ne vais pas vous donner le ballon car j’ai Wayne qui est ouvert dans le coin et c’est la bonne lecture à faire’. Et ces gars vont te respecter pour ça. »

Bien aidés par le regain de forme de Wayne Ellington, les Pistons ont mis fin à une série de quatre défaites de suite en battant Philadelphie. Ce qui doit leur donner des idées pour la suite, et en particulier pour Delon Wright.

« Ils doivent respecter Delon quand il est agressif, et quand il attire l’attention de la défense, ça ouvre le terrain pour tous les autres joueurs », ajoute Jerami Grant. « Je lui dis toujours d’être agressif, d’entrer dans la peinture pour créer, de jouer son jeu et de ne pas être timide. Il a très bien fait ça [lors du dernier match] et on veut qu’il continue comme ça à l’avenir. »

« Il a de la dureté mine de rien »

Plutôt gestionnaire de nature, Delon Wright retrouve pour le coup des sensations qu’il avait éprouvées lors de son bref passage à Memphis, avec trois triple-double en cinq matchs en avril 2019. Sans autre véritable option, il doit à la fois distribuer le jeu mais aussi devenir une option légitime en attaque.

« C’est dans ma nature de chercher la passe d’abord mais tout le monde m’a toujours dit dans ma carrière d’aller chercher des points d’abord », confirme-t-il. « On veut que ça devienne normal. On ne veut pas célébrer une victoire. On veut continuer à gagner des matchs et construire dessus. On a des vétérans dans l’équipe, qui savent ce que c’est de gagner. »

Victorieux à 4 reprises seulement, sur 17 sorties, les Pistons partent de loin, de très loin, dans la conférence Est. Alors que Blake Griffin n’est plus que l’ombre de lui-même, et que Derrick Rose pourrait lui aussi faire ses valises, Detroit pourrait bien compter sur Delon Wright pour assurer la période de transition.

« Il a de la dureté mine de rien, il a toujours été comme ça », conclut Dwane Casey. « Ça m’avait pris un peu de temps pour m’y habituer, avec lui, à Toronto mais il a bien cette dureté en lui, même si ça ne se voit pas forcément dans sa manière de se comporter, elle est bien là. »