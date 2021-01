Dwight Howard vise toujours la quarantaine

Le back-up de Joel Embiid a connu sa quatrième titularisation de la saison cette nuit à Detroit, le Camerounais étant indisponible pour des douleurs au dos. Même si le pivot n’a pas été transcendant, rendant le pire ratio +/- de son équipe (-23) et que les Sixers ont perdu, Dwight Howard a profité de son cinquième match bouclé à plus de 20 minutes de jeu pour déclarer qu’il se sentait en pleine forme et qu’il se verrait bien jouer jusqu’à la quarantaine.

« J’aimerais jouer beaucoup plus longtemps, au moins cinq ans. Cinq ans, c’est encore long. J’ai joué toute ma vie. Ça a été un long voyage », a-t-il lâché après la rencontre. « Il y a une certaine bénédiction à jouer dans cette ligue et j’aimerais y jouer autant que possible, tant que je peux continuer à apporter, à aider cette équipe ».

Passé du statut de superstar de la ligue durant ses jeunes années au Magic à celui d’indésirable au point d’avoir frôlé une retraite anticipée après avoir déçu lors de ses passages successifs à Atlanta, Charlotte et Washington, Dwight Howard a saisi la chance que les Lakers lui ont offert l’an dernier afin de se relancer.

Aujourd’hui, alors qu’il a fêté ses 35 ans, non seulement Dwight Howard a retrouvé l’envie et le plaisir de jouer, mais il se sent encore en mesure de progresser dans son jeu. « J’ai l’impression qu’il me reste encore beaucoup de choses à faire et que je peux encore m’améliorer dans de nombreux domaines. Je vais donc continuer à me battre pour progresser et tâcher de guider cette équipe dans de nombreux domaines » conclut-il ainsi.