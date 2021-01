Nemanja Bjelica poussé vers la sortie par les Kings ?

En ce moment, Nemanja Bjelica est le « King » du banc. Le Serbe n’a pas foulé le parquet depuis deux semaines, non pas en raison du Covid ou d’une blessure mais pour « raison personnelle ».

« On est sur la même longueur d’onde, ce n’est pas une histoire de manque de confiance », a récemment affiché Luke Walton. « Il est question d’éléments personnels, je n’en dirais pas plus. Nous restons en communication et nous sommes très confiants dans le joueur qu’il est encore. »

Ses propos n’ont pas vraiment convaincu le Sacramento Bee, qui croit savoir qu’il n’y a en réalité aucun souci perso chez le joueur, mais plutôt que ses jours en Californie sont comptés. Selon le quotidien, les Kings ont commencé à explorer les pistes de transfert dès novembre dernier et devraient continuer à le faire pour mieux entourer De’Aaron Fox, la pépite sur laquelle Sacramento a misé gros.

Cette prolongation, sans compter le départ chaotique de Bogdan Bogdanovic, a été le principal fait d’arme des Kings durant la dernière intersaison. Et après un mois de compétition, la franchise semble repartie pour une année compliquée. Avec seulement 6 victoires en 16 matches, l’équipe occupe la 13e place à l’Ouest.

D’où cette tentation de vouloir faire bouger l’effectif, avec un vétéran dont la dernière année de contrat à 7 millions de dollars avait été garantie avant la reprise.

Repoussé sur le banc par Marvin Bagley, Nemanja Bjelica a connu une entame de saison difficile. Pas dans les plans du nouveau GM, Monte McNair, il ne jouait plus que 15 minutes par match pour moins de 7 points inscrits. Titulaire la saison passée, il avait signé son meilleur exercice en carrière avec 11.5 points. Très solide shooteur depuis son arrivée en NBA avec les Wolves, l’ailier fort affiche seulement 24% de loin cette saison.