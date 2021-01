Covid-19 : un changement de cap dans la gestion par la NBA des quarantaines ?

On savait que cette saison 2020/21 en pleine pandémie du Covid-19 serait délicate à gérer pour la NBA, mais depuis la reprise, les règles du protocole sanitaire mis en place par Adam Silver sont particulièrement floues.

En partant du principe qu’il n’y avait pas de contamination durant les matchs, et en isolant uniquement les coéquipiers les plus proches d’un contaminé, la ligue tentait ainsi de maintenir le plus de matchs possibles, le moindre test positif pouvant sinon bloquer énormément de rencontres, et bousculer tout le calendrier.

Sauf que depuis deux semaines, ça s’emballe avec 16 joueurs contaminés par le Covid-19 du 6 au 13 janvier, puis 11 de plus du 13 au 20 janvier. Et la NBA a donc déjà reporté une vingtaine de rencontres…

Toutefois, le report des trois prochaines rencontres des Grizzlies par la ligue semble marquer un changement de cap dans la gestion des quarantaines. Memphis n’a pourtant qu’un seul cas de Covid-19 au sein du groupe, mais la NBA a décidé de jouer la prudence et de totalement isoler le groupe pour briser une éventuelle chaîne de contamination.

Pour s’adapter à ces reports attendus, Adam Silver avait décidé de découper la saison en deux parties, ne dévoilant que le calendrier des matchs prévus du 22 décembre au 4 mars, afin de pouvoir adapter celui des rencontres devant être disputées du 11 mars au 16 mai. Le problème, désormais, c’est que certaines équipes auront donc un programme extrêmement lourd lors de la deuxième partie de saison, si les choses restent en l’état. Avec six rencontres reportées, les Wizards devront ainsi disputer 41 matchs en 67 jours pour finir la saison !

Dans le détail, voici le nombre de matchs reportés par équipe :

Wizards : 6

Grizzlies : 5

Celtics : 3

Suns : 3

Cavaliers : 2

Thunder : 2

Blazers : 2

Kings : 2

Hawks : 1

Hornets : 1

Bulls : 1

Mavericks : 1

Pistons : 1

Warriors : 1

Rockets : 1

Pacers : 1

Heat : 1

Bucks : 1

Wolves : 1

Pelicans : 1

Magic : 1

Sixers : 1

Jazz : 1