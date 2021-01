Covid-19 : pourquoi la NBA n’isole-t-elle pas tous les joueurs ayant affronté des joueurs contaminés ?

Difficile de suivre les décisions de la NBA face aux contaminations au Covid-19 qui se multiplient. Pourquoi donc avoir seulement isolé Bradley Beal, qui a parlé avec Jayson Tatum à la fin de la rencontre entre les Celtics et les Wizards, mais pas l’ensemble des joueurs de Washington qui ont défendu ou attaqué face à l’ailier ?

En fait, la ligue considère qu’il est impossible de transmettre le Covid-19 en plein match. Pourquoi ? Parce que la NBA se base sur les recommandations du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, l’agence fédérale en charge de la santé publique aux États-Unis, qui déterminent qu’il y a un risque de transmission du virus entre des individus qui ont été en contact rapproché, soit 15 minutes ou plus à moins de 1.80 mètre de distance.

La ligue a donc fait ses calculs et déterminé que deux joueurs, lors d’un match, n’étaient jamais plus de 15 minutes, au total, à moins de 1.80 mètre l’un de l’autre.

Le problème, c’est que les deux valeurs (15 minutes et 1.80 mètre) sont des seuils « approximatifs et subjectifs », selon les chercheurs, et surtout choisis arbitrairement. Le risque de contamination est différent selon les situations, et il n’est en tout cas pas nul si on passe 14 minutes et 58 secondes à 1.82 mètre d’un joueur contaminé, et certain si on passe 15 minutes et 12 secondes à 1.78 mètre face à ce même joueur…

Des études ont ainsi prouvé qu’on pouvait être contaminé en passant seulement deux ou trois minutes dans la même pièce qu’une personne malade. En France, le site de la Santé publique a d’ailleurs préféré enlever la notion de temps, expliquant que « le risque (de contamination) est toujours présent » mais que « plus le contact est long et rapproché, plus le risque de contamination augmente (plus de 15 minutes, à moins d’un mètre) ».

De plus, la contamination se fait principalement par les sécrétions respiratoires, qu’un athlète en plein effort physique est davantage susceptible de produire, par rapport à un individu au repos.

La NBA est donc extrêmement optimiste dans sa notion de « contact rapproché » durant les rencontres, en se servant de seuils utilisés comme des aide-mémoires comme de valeurs absolues. Mais ça a l’avantage de limiter le nombre de quarantaines et de ne pas tout arrêter dès qu’un joueur est positif au Covid-19…