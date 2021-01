Covid-19 : deux semaines très compliquées pour Robert Williams

Douze jours après avoir été testé positif au Covid-19, Robert Williams a enfin retrouvé ses coéquipiers ce mardi à l’entraînement. Le pivot des Celtics n’a pas manqué grand-chose (deux matches) puisque c’est toute l’équipe qui avait été placée à l’isolement la semaine passée, suite à la rencontre contre les Wizards, une franchise très touchée.

Néanmoins, ce ne fut pas de tout repos pour lui car il a été malade et a souffert de l’isolement.

« Je ne vais pas mentir : rester à l’écart de l’équipe, ce fut difficile pour moi », déclare-t-il à Mass Live. « Ça m’a fait mal donc je suis heureux d’être de retour. Je me suis réveillé en sueur une nuit. Je n’ai pas réussi à me rendormir et toutes les cinq secondes, j’avais très froid, puis très chaud. C’était éprouvant. »

En plus de son cas personnel, Robert Williams devait aussi faire avec les contaminations de ses proches.

« Deux jours avant d’être testé positif, la mère de ma fille et cette dernière l’ont été aussi. Donc je pensais à elles. De plus, j’ai appris il y a trois jours que ma mère avait elle aussi été contaminée. Elles vont bien, mais j’étais plus inquiet pour elles que pour moi. »

Afin de vérifier que tout allait bien avant de retrouver les terrains, le joueur a ainsi subi quelques examens.

« J’ai eu un test cardiaque à six heures du matin ce lundi », sourit-il. « Je suis satisfait de dire qu’il s’est bien déroulé. » Il a donc pu prendre l’avion pour se rendre à Philadelphie. Il pourrait ainsi rejouer ce mercredi soir contre les Sixers, deux semaines après son dernier match à Miami contre le Heat.