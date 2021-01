[Programme du soir] La première des Rockets sans James Harden à San Antonio

Le derby texan entre Houston et San Antonio a été bercé par les performances de « The Beard » depuis 2012. C’est donc une grosse page de l’histoire des Rockets qui se tourne ce soir, sur le parquet de San Antonio au lendemain du « trade » qui a envoyé James Harden aux Nets.

Face à une équipe très amoindrie, les Spurs vont pour leur part tenter d’engranger une nouvelle victoire afin de conserver leur place dans le Top 8 à l’Ouest. Un match à suivre sur beIN Sports 1 à partir de 01h30.

Dans les autres rencontres de la soirée, Philadelphie recevra une équipe de Miami encore très diminuée (01h00), Toronto aura pour mission de renouer avec la victoire lors de la réception des Hornets (01h30, beIN Sports 4), Golden State sera attendu du côté de Denver, tout comme Indiana, sans Caris LeVert, à Portland (04h00).

