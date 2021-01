Dans leur quête de finale NBA, les Bucks se concentrent sur leur propre effectif

Le statut de favori des Bucks à l’Est a été sérieusement remis en cause depuis la fin de saison dernière, entre le final déroutant du Heat dans la « bulle » mais également le changement de calibre des Nets qui ont encore frappé hier en recrutant James Harden pour épauler Kyrie Irving et Kevin Durant.

Invité à réagir, Giannis Antetokounmpo en a profité pour rappeler que les Bucks devaient avant tout rester concentrés sur leur jeu afin de continuer à progresser. Avec l’objectif de voir enfin la finale NBA.

« C’est un move incroyable pour Brooklyn », a déclaré le « Greek Freak ». « Bien sûr, ils se sont améliorés. C’est une vraie place force à l’Est. Avoir Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving ensemble dans une seule équipe, c’est dur. Mais au bout du compte, on doit se concentrer sur nous, continuer à progresser, à jouer du bon basket et on verra comment ça se terminera ».

Gros test à venir pour la défense

Giannis Antetokounmpo a notamment souligné les progrès des Bucks sur le plan défensif permis par l’arrivée de Jrue Holiday, capable de bien défendre des postes 1 à 4, ce qui permet aux troupes de Mike Budenholzer de « switcher » davantage sans y perdre au change.

« C’est quelque chose que nous devons être capables de faire et en quoi nous avons confiance. Nous avons des gars vraiment doués et talentueux en défense. Ils peuvent faire beaucoup de choses différentes. Quoi que nous décidions de faire, nous avons la chance d’avoir de très grands talents de ce côté-là du terrain. Si besoin, nous l’utiliserons davantage et au moment opportun », a souligné le coach de la franchise du Wisconsin.

La défense des Bucks va rapidement pouvoir se mesurer aux Nets « 3.0 », dès lundi pour ce qui devrait être la grande affiche du « Martin Luther King Day ».

« On a gardé le même système, mais on continue de l’ajuster. On est juste plus rapides maintenant », a poursuivi Giannis Antetokounmpo, qui a pris l’exemple du dernier match largement remporté à Orlando. « Avant, on aurait laissé Nikola Vucevic prendre 15 tirs à 3-points et on vivait avec ça. Là, on a été en mesure de switcher pendant longtemps, essayer de le faire driver, lui faire prendre des paniers à deux points difficiles. C’est bien parce que ça nous donne de la fierté individuelle. Ça te force à vouloir défendre sur ton joueur ».