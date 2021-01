Titulariser LaMelo Ball n’est toujours pas d’actualité pour les Hornets

Brillant lors de son premier affrontement avec les Mavericks, LaMelo Ball a cette fois rendu une copie bien pâle en comparaison avec celle de Luka Doncic, la nuit dernière. Auteur de 4 points (2/8), 7 rebonds et 5 passes, le rookie des Hornets nous avait habitués à beaucoup mieux ces derniers jours.

Sept matches de suite à 12 points ou plus, trois matches de suite à 10 rebonds ou plus, et même un triple-double historique… Malgré son statut de remplaçant, LaMelo Ball ne cesse de se démarquer par ses lignes de statistiques et par son influence sur le jeu des Hornets.

Au point que l’hypothèse de le voir piquer à Devonte’ Graham la place de titulaire à la mène reste un sujet très discuté. Mais en amont du match face aux Mavs, James Borrego a défendu sa position sur la question.

« Notre cinq de départ reste le même », a-t-il affiché. « On en est là aujourd’hui. On a démarré la saison ainsi, en le sortant du banc. Cette situation me va à l’heure actuelle. Je ne sais pas si cela changera à l’avenir. Le temps nous le dira. J’aime notre rythme. J’aime où nous en sommes. Nous serons clairement différents avec lui comme titulaire un jour. On n’en est pas là pour l’instant. »

Après tout, pourquoi changer une formule gagnante jusqu’ici ? Malgré sa défaite de cette nuit, les Hornets gardent un bilan équilibré (6-6) et surtout leur place dans le Top 8 de leur conférence, à la surprise générale.

Rick Carlisle le voit en rookie de l’année

Aussi, Devonte’ Graham remonte tout doucement la pente. Sur ses trois dernières sorties, il tourne à 13 points à 37% de réussite. Ce qui reste affreux mais toujours mieux que son 30% d’adresse depuis le début de la saison…

« Je me concentre sur ce groupe et nos rotations actuelles » poursuit le coach. « Quand nous arriverons à un certain point, on s’ajustera. Mais pour l’instant, c’est ce qui fonctionne pour nous et je crois que c’est ce qui est le mieux pour LaMelo et l’équipe. C’est ma décision et je m’y tiens pour l’instant. »

Et pour l’instant, cela n’empêche pas son meneur remplaçant d’être le 3e meilleur marqueur parmi les rookies et le meilleur rebondeur, passeur et intercepteur ! De quoi s’attirer les louanges d’un peu partout dans la ligue.

Dernière exemple en date avec Rick Carlisle, qui l’a vu à l’œuvre cette nuit : « Il est fantastique. En ce moment, vu la façon dont les choses se présentent, il a des airs de rookie de l’année selon moi. Il produit des statistiques, son équipe gagne, il a de l’énergie, de l’assurance. Si vous aimez regarder des joueurs qui jouent avec style, il est là. […] On le respecte beaucoup. »