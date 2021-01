[Programme du soir] Showtime en vue entre Clippers et Pelicans

Le Covid-19 commence à se faire une grosse place dans le programme du soir avec trois matchs reportés cette nuit pour raisons sanitaires. Restent donc sept matchs et de belles affiches comme le premier derby de la saison entre les Knicks et les Nets ou encore le duel entre Charlotte et Dallas, également à partir d’01h00.

À la même heure, beIN Sports 4 retransmettra de son côté la rencontre entre Detroit et Milwaukee.

Le match le plus spectaculaire de la soirée pourrait bien opposer les Clippers aux Pelicans (à partir de 04h00 sur beIN Sports 1), avec des Californiens qui se doivent de gagner pour continuer à s’accrocher aux premières places à l’Ouest et une formation de New Orleans qui a pour obligation de réagir après avoir enchaîné trois défaites.

La rencontre entre les Kings et les Blazers sera également retransmise sur BeIN Sports 4.

