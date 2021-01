Les Knicks prennent de la hauteur

C’est sans doute le match le plus abouti des Knicks depuis le début de saison. Vainqueurs à Indiana, les coéquipiers de Julius Randle ont démontré qu’ils avaient pris la saison par le bon bout, mais aussi que dans la manière, ils n’avaient plus rien à voir avec l’équipe des dernières saisons. Pourtant, le cinq de départ est quasi identique mais le discours et la méthode Thibodeau portent ses premiers fruits. Il y a aussi une vraie hiérarchie en attaque, et deux leaders se distinguent : Julius Randle et R.J. Barrett.

Le premier frôle à nouveau le triple double cette nuit avec 12 pts, 11 rbds et 8 pds, et ce qui est intéressant, c’est qu’il se soit sacrifié en défense sur Domantas Sabonis. Le Lituanien avait marché sur les Knicks lors du premier match de la saison, et cette fois, il est limité à 13 points avec seulement huit tirs. Physiquement, Randle l’a beaucoup gêné. Mitchell Robinson a aussi pesé sur le match, et c’est tout le jeu d’Indiana qui s’est retrouvé déséquilibré.

Grosse domination dans la raquette

« C’est ce qui fait la différence dans ce match » reconnaît Malcolm Brogdon, à propos des 51 rebonds à 32, mais aussi des 56 points inscrits dans la peinture pour New York. « Leur capacité à prendre les rebonds et être physique dans la raquette ont été énormes. »

On retrouve d’ailleurs Randle et Robinson en toute fin de match avec deux actions décisives pour arracher la victoire. Le premier coupe une passe de Brogdon et s’en va dunker, tandis que le second bâche un 3-points de ce même Brogdon, et les Knicks sanctionnent à nouveau en contre-attaque.

« C’était un gros sujet de préoccupation : leur capacité à mettre la balle à l’intérieur et à marquer » explique Thibodeau. « C’est ce qui nous a soudés. Les Pacers mettent une énorme pression sur votre défense. Cela vous demande de faire plus d’une chose, et le plus souvent, il faut faire deux, trois, quatre, et même cinq efforts sur une même action. Et c’est ce qu’il faut faire pour gagner. »

Un Barrett en confiance

En défense, les Knicks ont donc misé sur leur physique, et en attaque, c’est à 3-points qu’est venu le déclic, et plus particulièrement de Barrett. Après son 0 sur 8 à 3-points face aux Raptors, le Canadien avait fait des heures sup’ aux tirs juste après la rencontre. Il en était d’ailleurs à 21 ratés de suite à 3-points ! Apparemment, ça a porté ses fruits puisque le jeune arrière termine à 4 sur 5 à 3-points, et dès l’entame de match, il a fait mouche pour répondre à un Brogdon en feu. « J’ai simplement fait des séances supplémentaires, mais j’ai vraiment pris les mêmes tirs que lors des derniers matches. Sauf que ce soir, c’est rentré » constate le grand absent des All-Rookie Teams 2020.

La confiance de Thibodeau est essentielle pour Barrett, et elle lui permet de ne pas trop cogiter après un match raté. « Les paniers marqués, les paniers ratés… J’ai vu les meilleurs shooteurs de la NBA passer par des périodes où ils ne mettaient pas de tirs » rappelle le coach des Knicks. « Il ne faut pas que ça ait un impact sur les autres parties de votre jeu. Je pense que R.J. fait vraiment bien d’autres choses, et il tourne à peu près à 7 rebonds et 4 passes par match. Il peut donc bien jouer sans bien shooter. J’ai trouvé qu’il était en mode « attaque », il est allé dans le trafic, et il a obtenu quelques paniers faciles. »

Austin Rivers en joker

Enfin, pour épauler le duo Randle-Barrett, il faut un facteur X. Voire deux si possible, et cette nuit, Thibodeau a pu compter sur la bonne rentrée d’Immanuel Quickley, très bon pour provoquer des fautes et apporter de l’énergie, l’agressivité d’Elfrid Payton pour casser le premier rideau, mais aussi sur le bon passage d’Austin Rivers.

Le fils du Doc a fait très mal dans le dernier quart-temps, et il termine avec 15 points en 17 minutes. « Je pense que l’expérience est énorme, et ça nous permet d’avoir un dribbleur de plus sur le terrain, quelqu’un qui peut mettre des 3-points et défendre » apprécie Thibodeau. « Il ne s’est pas beaucoup entraîné et il va être capable de s’améliorer. »

Là encore, comme avec Barrett, Thibodeau demande simplement à Rivers d’être lui-même. « Il me demande simplement de jouer. Il sait que je ne suis pas encore familier avec les joueurs et les systèmes, et il fait du super boulot pour que je m’intègre et il est patient avec moi. Je continue d’apprendre. Cela craint car je n’ai pas beaucoup d’entraînements, et parfois, la chose la plus facile est de jouer. »