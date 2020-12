Dallas gagne à Milwaukee en deux temps

Défense et richesse de l’effectif. Tels étaient les axes de recrutement des Mavericks cet automne, et Rick Carlisle peut être satisfait puisque ses joueurs s’imposent 112-102 sur le parquet de Milwaukee, encaissant seulement 43 points après la pause.

Le coach de Dallas avait décidé de faire jouer ses titulaires que 16 minutes (2 x 8 minutes) en première mi-temps, et de laisser son banc pendant toute la seconde mi-temps. Et ce sont les remplaçants qui vont sortir du match Giannis Antetokounmpo, en provoquant très rapidement sa 4e faute sur un passage en force.

« Nos remplaçants ont été supers, et ils avaient déjà été terribles en 1ere mi-temps » souligne Carlisle. « Ce deuxième groupe possède une véritable énergie. Ils savent tous comment jouer ensemble, ils bougent en fonction, et ils ont conscience de leurs points forts, comment s’aider à trouver de bons tirs. En défense, ils se battent et ne font qu’un. Ils nous ont permis en 1er et 2e quart-temps de faire des séries, et c’était encore mieux dans le 3e« .

Menés de six points à la pause (59-53), les coéquipiers de Maxi Kleber et Boban Marjanovic (30 points à eux deux) vont complétement renverser le cours du match, au point de mener de 20 points (94-74). A l’arrière, Trey Burke et Jalen Brunson ont fait des gros dégâts, et Carlisle a multiplié les compliments.

« J’ai trouvé que Boban avait stabilisé le groupe, et qu’il avait permis d’avoir un point d’ancrage en attaque, quelqu’un sur qui s’appuyer » détaille le coach de Dallas, avant d’évoquer ses rookies : « Tyler Bey a été vraiment actif en défense. Nate Hinton était vraiment en place, et il a défendu sur ses joueurs. Tyler Terry a provoqué un passage en force, et les deux autres gamins, Patterson and Gillespie, ont aussi fait du bon boulot. Le premier est immédiatement rentré dans le match avec un 3-points arc-en-ciel qui n’a rien touché, et le second est allé marquer un panier avec son physique. Je suis content pour ces gamins. C’est important, un premier match en NBA. »