Rudy Gay allégé pour tenir le rythme dans sa 15e saison NBA

Qui a dit qu’on ne pouvait pas être dans sa meilleur forme physique en fin de carrière ? Pas Rudy Gay en tout cas puisque l’ailier de 34 ans s’est présenté au camp d’entraînement des Spurs avec un minimum de 4 kilos en moins.

« En vieillissant, au fur et à mesure des saisons, tu essaies de devenir le plus mobile possible », avait expliqué Rudy Gay en début de camp d’entraînement. « Me renforcer n’aurait probablement pas été intelligent vue la direction prise par le jeu. J’ai fini par perdre du poids, je me sens bien et je suis prêt à démarrer. »

Tombé à un peu moins de 11 points (plus 6 rebonds) de moyenne, soit son plus faible total en carrière depuis sa saison rookie, en 2006, Rudy Gay est devenu depuis la saison passée un vétéran qui sort du banc chez les Spurs, pour jouer 4 ou 3 selon les besoins de Gregg Popovich.

Mais dans la bulle, avec un effectif allégé de LaMarcus Aldridge, l’ancienne star des Grizzlies avait su hausser le ton avec 18 points par match, prouvant donc qu’il était encore capable de belles prestations offensives.

« Il a déjà écrasé deux dunks monstrueux », s’enflamme Patty Mills, « ce qui est un petit échantillon de ce qu’on va voir cette saison. Il a l’air en très grande forme honnêtement. Il a perdu du poids et il bouge en toute liberté. »

« Il faut évoluer avec son temps »

Pendant une intersaison marquée par le confinement et les activités individuelles de joueurs NBA chacun chez soi, Rudy Gay a repris de bonnes habitudes.

« Je porte ma montre Apple tous les jours et je vois combien de calories j’ai brûlées. Ce n’est pas seulement pour être en forme d’un point de vue du jeu mais en forme de manière générale. Plus tu restes assis, plus tu t’y habitues et tu ne fais plus rien. Je ne voulais pas tomber dans cette mauvaise habitude. En étant bloqué à la maison, tu n’as pas d’autre choix que de bosser sur ton physique. J’ai une salle chez moi à Baltimore où j’ai passé beaucoup de mon temps. Le virus a jeté un froid sur beaucoup de choses mais ça m’a aussi permis de me concentrer sur ce qui est important : ma famille, ma santé et mon corps. »

Pas fini malgré les années et les blessures, Rudy Gay a encore de beaux restes. Surtout, il ne veut pas rater le train des Spurs qui va encore accélérer sa cadence cette saison. Pour tenir le rythme, il fallait s’alléger…

« Il faut évoluer avec son temps », conclut Rudy Gay. « J’ai changé mon entraînement, mon régime alimentaire, mon état d’esprit, tout. Il faut rester ouvert d’esprit pour s’adapter à tout. »

On aurait presque l’impression d’entendre Gregg Popovich…