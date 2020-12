Les entraîneurs obligés de porter le masque pour la saison à venir, mais pas le costard

Alors que le Covid-19 atteint de nouveaux sommets aux États-Unis avec près de 3 000 morts par jour, la NBA garde le cap pour la reprise, multipliant les annonces concernant les règles qui encadreront ce nouvel exercice.

La semaine dernière, la ligue envoyait un mémo de 154 pages de conseils et de mesures sanitaires à respecter, complété au fil des jours par les discussions qu’elle a avec les propriétaires, les joueurs et les entraîneurs.

ESPN annonce par exemple que ces derniers ont voté la possibilité de continuer à porter des tenues décontractées pendant les matchs, comme dans la bulle. Seuls les joggings sont interdits, tandis que le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée des rencontres, avec une tolérance minime pour le baisser.

Toujours pour les entraîneurs, le choix de participer ou non à cette saison leur reviendra, un changement par rapport à la bulle, où la NBA voulait pouvoir empêcher les personnes à risque de rejoindre Orlando, en fonction d’une batterie de tests mais aussi de l’âge forcément, ce que certains avaient ressenti comme une discrimination.

Pourtant, les risques de contamination sont bien plus élevés que cet été avec une saison qui se jouera dans des conditions quasi normales au niveau des déplacements.

Afin de maîtriser au mieux la diffusion du virus, les 45 personnes autorisées à voyager par équipe seront testées deux fois par jour, avec deux tests PCR, un dont le résultat est connu en 24h, l’autre en 30 minutes.

Pour rappel, 48 des 546 tests effectués sur les joueurs la dernière semaine de novembre, en prévision des training camps, sont revenus positifs. Les Knicks et les Blazers ont dû fermer leur centre d’entraînement temporairement à cause de ça, et il faut s’attendre à ce que la saison soit rythmée par les nouveaux cas positifs.

« Toutes les mesures nous donnent l’impression que l’on a pris les bonnes précautions pour être le plus possible en sécurité. Cela étant dit, on sait qu’il y a beaucoup de variables dans cette saison, qu’on devra être souple et capable de changer de cap rapidement » résume d’ailleurs Rick Carlisle, patron du syndicat des entraîneurs.