NCAA : Kentucky réalise son pire début de saison en 20 ans !

Déjà défaits par Richmond fin novembre, Kentucky poursuit son chemin de croix de début de saison, avec une nouvelle défaite face à Georgia Tech (79-62). C’est la 3e défaite en 4 matchs pour la troupe de John Calipari qui n’avait plus connu un démarrage aussi compliqué depuis l’an 2000 !

Surtout, c’est la première fois que John Calipari et Kentucky encaissent deux défaites de plus de 10 points face à des adversaires qui ne sont ni classés, ni dans leur conférence. Bref, les Wildcats font grise mine avec un effectif encore très jeune, qui commet beaucoup de balles perdues et ne trouve pas encore ses repères collectifs.

« On doit simplement jouer plus simplement et attaquer le panier », regrettait Coach Cal sur ESPN. « On a mieux shooté sur ce match. Il y a plusieurs choses qu’on a mieux fait mais ils nous ont usés quand ils ont commencé à jouer ‘small ball ». Et quand on a eu une chance de revenir, on a perdu les ballons. »

Des Wildcats sens dessus dessous

En face, Georgia Tech a bien mieux partagé la gonfle avec cinq joueurs à 10 points et plus, menés par Moses Brown à 21 points et 8 rebonds. Il faut dire qu’avec leurs 21 balles perdues, Kentucky a tout simplement « offert » 33 points aux Yellow Jackets qui ont eux eu un rapport bien plus positif (20 passes pour 6 balles perdues seulement).

Sans véritable meneur organisateur et une adresse de loin encore chancelante (bien qu’en progrès), les Wildcats ont encore beaucoup de pain sur la planche. Mais la pandémie n’arrange rien… « On n’a pas assez de contact en face à face », estime John Calipari. « Très peu avec moi, et c’est ce dont ces jeunes joueurs ont besoin. »

Terrence Clark (22 points) et Isaiah Jackson (9 points, 12 rebonds) ont été les meilleurs pour Kentucky, quand BJ Boston (11 points à 4/11 aux tirs) et Davion Mintz (7 points à 2/8 aux tirs) ont encore déchiré en adresse. Quant à Olivier Sarr, il a été très discret à 6 points, 3 rebonds et 2 passes en 30 minutes de jeu…