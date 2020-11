Si la prochaine saison de la NBA sera déjà difficile à organiser, alors que la pandémie du Covid-19 est loin d’être terminée, celle de G-League pose encore davantage de problèmes.

La ligue de développement doit-elle mettre en place les mêmes protocoles sanitaires que sa grande sœur, au risque de perdre énormément d’argent ? Les acteurs cherchent un compromis et selon le New York Times, une idée qui plaît est d’organiser la saison dans une « bulle », dans la région d’Atlanta.

C’est tout près des studios d’ESPN et ça permettrait de diffuser facilement les matchs, alors qu’il y aurait un droit d’entrée à 500 000 dollars, afin de couvrir les frais d’organisation (hôtels, repas, tests…).

Dans ces conditions, les 28 équipes ne sont pas certaines de payer ce montant afin de prendre part à la saison.

Le problème, comme l’explique le New York Times, c’est que la G-League est un réservoir de « two-way contract », ces joueurs qui naviguent entre la ligue de développement et la NBA, au gré des besoins des franchises. Et avec le Covid-19 et les contaminations qui ne manqueront pas d’arriver, ces « two-way contract » risquent d’être souvent sollicités par les clubs, rendant les allers-retours particulièrement compliqués. Dans n’importe quel scénario.