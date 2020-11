La troisième année du contrat de Danilo Gallinari aux Hawks très partiellement garantie

Les Hawks visaient quatre joueurs lors de cette free agency (Rajon Rondo, Danilo Gallinari, Joe Harris et Bogdan Bogdanovic), comme l’avait annoncé Vince Carter, et ils ont réussi à en faire venir trois sur quatre !

Si Rajon Rondo va soulager Trae Young et apporter son expérience, Bogdan Bogdanovic devra lui aider à la création et au shoot au poste d’arrière ou d’ailier, un peu comme Danilo Gallinari sur les ailes. Avec un contrat de 61.5 millions de dollars sur trois ans, l’Italien de 32 ans s’est sans doute offert son dernier gros chèque en NBA, et il peut être satisfait de la somme, même si les Hawks ont tout de même pris quelques précautions.

Car si les deux premières années (19.5 millions de dollars pour 2020/21 et 20.5 millions de dollars pour 2021/22) seront totalement garanties, la franchise de Géorgie n’a garanti que 5 des 21.4 millions de la saison 2022/23.

Un moyen d’anticiper d’éventuelles blessures, car si Danilo Gallinari a évité l’infirmerie ces deux dernières saisons et fait remonter sa cote, il avait auparavant connu pas mal de pépins physiques.

À noter d’ailleurs que le GM Travis Schlenk a expliqué aux abonnés à l’année que l’ancien joueur du Thunder arrivait à Atlanta comme sixième homme, John Collins et Clint Capela devant former la doublette à l’intérieur pour débuter les matchs, le duo Gallinari/Collins pouvant lui être associé dans du « small ball ».