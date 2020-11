Dario Saric en reprend pour trois ans chez les Suns

Après avoir perdu Aron Baynes, et dans une moindre mesure Frank Kaminsky, les Suns ont toutefois réussi à trouver un terrain d’entente pour prolonger leur aventure commune avec Dario Saric.

Selon ESPN, le Croate a donné son accord pour un nouveau bail de trois ans, à hauteur de 27 millions de dollars.

Après une première saison dans l’Arizona à plus de 10 points, 6 rebonds et 2 passes, l’ancien ailier fort des Sixers et des Wolves a donc convaincu le staff de Monty Williams par sa polyvalence sur le poste d’ailier fort, voire carrément pivot dans du « small ball ».

Phoenix poursuit ainsi une très intéressante intersaison après leur fameuse fin de saison en boulet de canon du côté d’Orlando. L’objectif playoffs semble de plus en plus réalisable dans la « Valley »…

INTERSAISON SUNS 2020

Arrivées/signatures : Jalen Smith, Chris Paul et Abdel Nader (Thunder), Jae Crowder (Heat), Jevon Carter, Dario Saric, Damian Jones (Hawks), E’Twaun Moore (Pelicans)

Départs : Ricky Rubio (Wolves), Kelly Oubre Jr (Warriors), Ty Jerome et Jalen Lecque (Thunder)

Les free agents qui prolongent dans leur club sont en gras, les rookies non encore signés sont en italique.