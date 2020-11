Si on sait que la saison NBA débutera le 22 décembre, et que les équipes auront trois semaines pour se préparer, la NBA vient tout de même d’apporter des précisions sur la reprise de l’entraînement.

Selon The Athletic et Yahoo! Sports, la ligue demande à ce que tous les joueurs rejoignent leurs équipes respectives au plus tard le 30 novembre, et les premiers jours seront consacrés à des séquences individuelles.

Les joueurs qui souhaiteront participer à ces séances devront présenter trois tests négatifs d’affilée au Covid-19, et elles auront lieu du 1er au 5 décembre. Yahoo! Sports précise que seuls quatre joueurs pourront occuper le terrain en même temps, accompagnés par quatre membres du staff. Comme cet été, on imagine que les créneaux seront de 90 minutes ou deux heures, avec un système de roulement tout au long de la journée.

Ensuite, place aux séances collectives, et ces entraînements groupés débuteront le 4 ou le 6 décembre en fonction du retour des joueurs.