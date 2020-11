Draft 2020 : les Clippers s’intéressent à des meneurs de jeu

Après le fiasco de cette saison, il se dit que Kawhi Leonard a demandé à ses dirigeants de recruter un bon meneur de jeu pour organiser le jeu des Clippers. La saison passée, il n’y avait pas vraiment de patron à la mène puisque Pat Beverley est d’abord un défenseur et Lou Williams est un scoreur. Quant à Reggie Jackson, arrivé en cours de saison, il n’a pas prouvé qu’il pouvait mettre la balle sous le bras.

Voilà pourquoi la franchise aurait des vues sur Rajon Rondo, mais aussi pour ça que les Clippers envisagent de prendre un meneur de jeu dans cette Draft. Avec le 57e choix, les Clippers ne peuvent pas se positionner sur des pointures, mais justement, ils pourraient opter pour un vrai meneur, pas forcément hyper doué au scoring, ni hyper athlétique, mais capable de diriger le jeu.

Selon le LA Times, les dirigeants se sont rendus il y a quelques jours à Las Vegas pour assister à un essai de Malachi Flynn, qui sort de San Diego State, la même université que Kawhi Leonard.

Les Clippers se sont aussi entretenus avec Payton Pritchard, qui a reçu cette saison Bob Cousy Award qui récompenser le meilleur meneur de l’année en NCAA. Point guard d’Oregon, il était le meilleur marqueur et passeur de sa conférence avec 20.5 pts et 5.6 pds de moyenne. Les Clippers ont aussi discuté avec Tyrell Terry, le meneur de Stanford.

Ces trois joueurs sont attendus entre la fin du premier tour et le milieu du second tour, et ce n’est pas certain qu’ils soient encore disponibles.