Draft 2020 : RJ Hampton testé par les Nets

Il y a un an, son nom était annoncé dans le Top 5 de la Draft 2020. Aujourd’hui, à neuf jours de la Draft, sa cote a bien baissé puisque son nom circule plutôt autour de la 15e place. Ce n’est donc pas surprenant d’apprendre dans le New York Post que les Nets viennent de le tester au cours de ces deux dernières semaines. Brooklyn possède le 19e choix, et ce n’est pas certain qu’il soit encore disponible au moment de choisir. D’ailleurs, les Knicks, qui ont le 8e choix, se sont entretenus avec lui.

Hampton a tout du « steal » dans cette Draft, tout simplement parce que ses performances en Nouvelle Zélande n’ont pas convaincu avec 8.8 points à 41% aux tirs, 3.8 rebonds, 2.4 passes de moyenne. Mais le potentiel est là, et un meneur de 1m95, ça intrigue forcément, d’autant qu’il est facile balle en main, rapide et explosif, et que le garçon a une grosse confiance en lui. Au point de se considérer comme « le meilleur prospect de la Draft ».

Aux Nets, aux côtés de Steve Nash et de Kyrie Irving, il serait dans un environnement idéal pour faire ses premiers pas en douceur en NBA. Pour Mike Miller, qui s’occupe de lui du côté de Memphis, Hampton concentre actuellement ses efforts sur le shoot à 3-points, et ça pourrait tout changer.

« Je pense vraiment que dans deux ou trois ans, il sera déjà entre 35 et 45% de réussite à 3-points », prévoit Mike Miller. « S’il arrive à faire ça, il sera un multiple All Star et il pourra écrire sa propre histoire parce qu’il a tant d’autres armes qu’on ne peut pas enseigner. Je suis fier de ce qu’il a accompli déjà. C’est le jour et la nuit entre ce qu’il était et ce qu’il est devenu. »