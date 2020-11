La saison de G-League finalement dans une bulle ?

Mi-octobre, la NBA étudiait plusieurs scénarios concernant la prochaine saison de G-League, avec des aménagements au niveau du calendrier et des déplacements, mais aussi l’hypothèse d’une annulation pure et simple.

Une idée qui ne semble plus d’actualité : le Silver Screen and Roll assure que la NBA veut mettre la G-League dans une ou plusieurs bulles. Une solution qui a du sens au niveau sanitaire évidemment, a fortiori pour des équipes qui s’exposent beaucoup plus puisqu’elles ont l’habitude de voyager dans des vols commerciaux et non des jets privés.

Cela permettrait d’annuler ces frais de déplacements, entre autres économies à prendre en compte quand on sait que la bulle d’Orlando aurait coûté 180 millions de dollars. Le logement est déjà compris dans les contrats de G-League par exemple, et les joueurs ont l’habitude d’être à deux par chambre, ce qui réduit encore les coûts. En sachant que l’on évoque un calendrier de 24 matchs étalés sur six à huit semaines, deux fois moins que les trois mois d’Orlando.

Ce scénario est loin d’être acté mais c’est une bonne nouvelle pour la ligue de développement.