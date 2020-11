Entre la NBA et les JO, Patty Mills assure que le meilleur est à venir

La non-qualification des Spurs pour les playoffs, une première depuis 1997, n’ont pas entamé le moral de Patty Mills. Au contraire, à 32 ans, l’Australien ne semble jamais s’être senti aussi bien, comme en témoignent ses stats et son aura toujours plus importante dans le vestiaire des Spurs, où il est arrivé en 2012 et fait figure de cadre.

Malgré les difficultés liées à la suspension de la saison, Patty Mills ne s’est jamais laissé envahir par la sinistrose. « Nous avons tiré le meilleur parti de cette quarantaine », a-t-il glissé à Rolling Stone Australia. « C’est évident que beaucoup de gens ont été touchés. Mais nous nous sommes adaptés et nous avons trouvé des moyens de nous occuper. Nous avons été très proactifs ».

Même si les Spurs ont quitté la « bulle » sur une déception, le feu follet texan l’assure : « les Spurs seront prêts » pour la reprise, et le meneur entend bien continuer de jouer un rôle majeur à San Antonio. « Le meilleur est à venir, je suis en train d’atteindre mon meilleur niveau ».

Durant sa longue ascension au sein de la franchise texane, marquée par son panier à 3-points symbolique qui a fait exploser l’AT&T Center lors du dernier titre des Spurs en 2014 et une importance grandissante au sein de l’effectif de Gregg Popovich, Patty Mills n’a jamais oublié de là où il vient, et le chemin parcouru.

Le passé pour ne pas oublier, le futur pour rester motivé

Obligé de se battre pour se faire une place en NBA, le meneur a en plus eu le malheur de se blesser à deux reprises en 2009, l’année de sa Draft, en se cassant notamment la main dès son arrivée au training camp des Blazers. De quoi forger son caractère pour la suite !

« Ça a été l’une des périodes les plus difficiles de ma carrière de basketteur » s’est-il rappelé. « J’ai eu deux opérations majeures sur une période de cinq ou six mois. Il y a quelque temps, j’ai compté le nombre de matchs que j’ai joués cette année-là et je les ai comptés sur une seule main. Ce n’était pas une grande année du point de vue des performances, mais ça a vraiment façonné mon état d’esprit. Je suis évidemment une personne très compétitive, mais j’en suis sorti avec quelque chose à prouver. Cette année m’a donné beaucoup de force, et m’a appris à faire face à l’adversité. J’ai fait face à beaucoup d’adversité tout au long de ma vie, pas seulement sur le terrain de basket, mais aussi en dehors. Ce n’était qu’un exemple de plus ».

En plus d’aider San Antonio à retrouver les sommets, Patty Mills est aussi motivé à l’idée de continuer à contribuer à l’évolution du basket en Australie, notamment à travers l’équipe nationale, avec les JO de 2021 en ligne de mire.

« Quand je mets le maillot vert et or, je deviens un autre. J’aime pouvoir jouer pour mon pays », ajoute-t-il. « C’est quelque chose qui est motivant et ça l’a toujours été. Je m’assurerai que nous sommes prêts quand l’échéance de Tokyo arrivera. Ne vous inquiétez pas pour ça ». Pour enfin grimper sur le podium ?