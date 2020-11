L’expérience globale aura été enrichissante pour toute l’équipe des Suns dans la « bulle », des joueurs jusqu’au staff. Alors qu’ils n’avaient quasiment aucune chance de se qualifier pour les playoffs, les troupes de Monty Williams ont affiché un visage conquérant en remportant leurs huit matchs de fin de saison.

Même s’il n’y a pas eu la carotte au bout, le coach des Suns estime que cette aventure aura permis à son jeune groupe de progresser, chose que n’ont pas pu faire les huit équipes non invitées à participer à la fin de saison. Toutes composées de jeunes effectifs, elles ont manqué l’occasion de gagner en expérience, à tous les niveaux.

« Je crois qu’on va prendre beaucoup de choses qu’on a faites dans la « bulle » pour le prochain training camp », a notamment déclaré Monty Williams. « En ce qui nous concerne, ça nous a beaucoup aidés. C’est dommage pour les jeunes équipes qui n’y sont pas allées et n’ont pas pu se mesurer aux autres, parce qu’on fait, nous aussi, encore partie de ce groupe de jeunes équipes. On a eu la chance de pouvoir faire un autre training camp et d’apprendre davantage, sur ce qu’on devait faire et ne pas faire. La « bulle » nous a terriblement aidés là-dessus ».

Une formidable « expérience d’apprentissage »

Monty Williams a notamment estimé que ces huit matchs bonus et cette fin de saison dans des conditions uniques, coupée du monde, ressemblait à un environnement de type playoffs. Sans pression, les Suns ont alors montré leur meilleur visage dans leur capacité à s’adapter.

« On était l’équipe qui avait le plus à gagner car on allait avoir la chance, en tant que groupe, de nous adapter à des inconnues : l’inconnue de la « bulle, de devoir passer et réussir des tests chaque jour, d’être loin de sa famille. Tout ce qui s’est passé, ça ma rappelé ce que c’est de jouer des playoffs. Parce qu’en playoffs, vous allez devoir faire face à des choses inattendues, et vous y adapter. Enseigner et apprendre avec notre groupe comment s’adapter, je pense qu’en ce sens, la bulle nous a permis de vivre une expérience d’apprentissage formidable ».

Sur le plan du jeu, les satisfactions ont aussi été nombreuses, au-delà du leadership de Devin Booker. À commencer par Mikal Bridges et Cam Jonhson, qui ont eu l’occasion « de montrer qu’ils voulaient débuter et ne pas se contenter d’être des role-players ».

Cameron Payne a pour sa part démontré « qu’il avait sa place dans la ligue », a poursuivi Monty Williams avant de citer Jevon Carter, qui s’est adapté au contexte et a su profiter de son temps de jeu, notamment pour passer 20 points à Miami, son record cette saison. De quoi envisager un avenir ensoleillé du côté des Suns…