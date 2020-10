Scoreur de feu en Chine, Joe Young veut retrouver la NBA

L’histoire de Joe Young entre dans une catégorie bien documentée : celle du joueur qui peine à s’imposer en NBA et se tourne vers la Chine à la fin de son contrat rookie pour aller y faire des ravages.

C’est Indiana qui avait drafté le meneur de jeu en 43e position en 2015, puis avait refusé de le conserver trois ans et 127 bouts de match plus tard. Il était alors parti reprendre confiance dans l’Empire du Milieu, compilant 36.1 points, 5.2 passes décisives et 5.1 rebonds de moyenne !

De quoi gratter une opportunité dans le roster de Summer League des Lakers, qu’il n’a pas su saisir, affichant seulement 4.8 points de moyenne. De retour en Chine encore plus énervé, le fils de Michael Young (ancienne légende de la fac de Houston et du CSP Limoges) a tourné à 38.3 points, 6.4 passes et 2.3 interceptions par rencontre l’an passé, avec notamment quatre sorties à plus de 50 points en cinq matchs, dont une à 74 unités.

« J’aurais pu mieux faire. Mais c’est derrière moi »

Sans la pandémie et le décalage de la saison NBA, il aurait tenté un retour dans la grande ligue cet été.

Mais il a finalement signé il y a quelques semaines pour les Beijing Royal Fighters, entraînés par Stephon Marbury, en attendant de retenter sa chance cet hiver quand la saison CBA sera terminée. Et il a planté 27 points pour son premier match sous ses nouvelles couleurs.

« Je suis complètement prêt pour un retour en NBA. Les gens n’imaginent pas ce que ça fait de jouer ici. Ça permet d’apprendre à mener une équipe. » Ce qu’il n’avait pas eu l’occasion de faire dans l’Indiana. « Je n’étais pas vraiment moi-même avec les Pacers » confie-t-il. « Je n’ai pas injecté assez de confiance dans mon jeu. »

« J’ai le sentiment de ne pas avoir saisi ma chance. J’aurais pu mieux faire. Mais c’est derrière moi. J’ai mûri par rapport à ça, je pense être prêt. Je suis un joueur totalement différent au niveau de l’état d’esprit. Je suis prêt à y retourner et à montrer que j’ai ma place en NBA. »