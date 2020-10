Des assistants expérimentés aux Rockets ?

On attendait les expérimentés Jeff Van Gundy ou John Lucas pour prendre la suite de Mike D’Antoni, et finalement, les Rockets ont surpris tout le monde en optant pour Stephen Silas, qui arrive de Dallas où il s’occupait de l’attaque des Mavericks aux côtés de Rick Carlisle.

Comme c’est sa première expérience comme « head coach », la direction va l’entourer de techniciens expérimentés et reconnus, et ESPN cite déjà deux noms : Nate McMillan et Jeff Hornacek.

Le premier vient d’être coupé par les Pacers, et c’est plutôt un coach défensif. Il a déjà été assistant à de nombreuses reprises, même avec les États-Unis, et il pourrait donc accepter ce challenge. Le second reste sur une expérience ratée aux Knicks, et c’est davantage un coach porté sur l’attaque. Avant de prendre les rênes des Suns, puis des Knicks, il avait connu une première expérience d’assistant, et c’était au Jazz de 2011 à 2013.

ESPN évoque aussi le cas de John Lucas, qui n’a finalement pas été choisi pour succéder à Mike D’Antoni. Très proche de James Harden, il s’occupait jusque-là du développement des joueurs, et il pourrait prendre du galon. Pourquoi pas comme premier assistant de Stephen Silas.