Rick Barry rêve de voir Serge Ibaka aux Warriors

Qui sera le prochain pivot des Warriors ? Qui va épauler Draymond Green sous les panneaux pour tenter de ramener les Warriors vers les sommet ? Il y a bien sûr la solution de la Draft avec James Wiseman sans doute disponible à la 2e place, et on a aussi évoqué la piste Dwight Howard, free agent du côté des Lakers.

Mais du côté de la « free agency », Rick Barry rêve plutôt de voir débarquer Serge Ibaka. L’intérieur des Raptors reste tout simplement sur sa meilleure saison en carrière avec 15.4 points et 8.2 rebonds comme 6e homme, et il a été l’un des plus réguliers en playoffs pour compenser les baisses de régime de Pascal Siakam et de Marc Gasol.

« Le gars que j’aimerais voir, et ce serait incroyable, c’est Serge Ibaka que j’adore » a confié la légende Rick Barry dans le « Murph & Mac » show. « Il peut shooter à 3-points, il prend des rebonds, il contre… Ce serait une recrue de dingue pour cette équipe« .

Le problème, c’est que Golden State est dans le rouge avec les gros contrats de Stephen Curry, Andrew Wiggins et Klay Thompson, et ils ne peuvent offrir qu’une « mid-level exception » réduite, soit six millions de dollars. À ce tarif, ce sera compliqué d’attirer Serge Ibaka, qui ne devrait pas manquer d’offres après sa belle saison.

Selon ESPN, les Raptors ont la main sur le dossier et ils pourraient lui proposer un salaire doublé pour une seule saison, soit 18 millions de dollars. Ce qui leur permettrait de garder leurs billes pour l’intersaison 2021.

Parmi les autres free agents du marché sur les postes 4/5, il y a quelques bonnes pioches à faire avec Aron Baynes, Hassan Whiteside, Christian Wood ou encore Derrick Favors et Mason Plumlee. Mais difficile de trouver aussi complet et expérimenté que Serge Ibaka.