Pas de Goran Dragic pour le Game 5

On s’en doutait mais Shams Charania annonce que Goran Dragic ne jouera pas le Game 5 des Finals, cette nuit. Victime d’une déchirure du fascia plantaire lors du Game 1, le meneur du Heat n’est toujours pas en état de jouer.

Difficile donc d’imaginer le Slovène revenir dans ces Finals, même si le Heat prolonge la série ce soir.

Un vrai crève-cœur pour l’ancien des Suns et des Rockets, essentiel dans la belle campagne de playoffs du Heat, dont il était le deuxième meilleur marqueur (19.9 points) et deuxième meilleur passeur (4.6 passes) derrière Jimmy Butler en postseason. Et qui manque énormément face aux Lakers, dans la mise en place du jeu de son équipe.