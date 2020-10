Quand LeBron James rappelait à un joueur des Raptors le système qu’il était censé jouer

La mémoire de LeBron James est un sujet d’admiration chez ses coéquipiers et ses adversaires depuis plusieurs années. Le « King » est ainsi capable de se souvenir à la perfection de certaines actions, des années après parfois, on se souvient notamment de plusieurs démonstrations en finale de conférence 2018 face aux Celtics. Il avait alors rejoué une séquence entière puis disséqué ses ballons perdus en conférence de presse.

Deux ans avant, contre Toronto, au même stade de la compétition, LeBron James avait déjà impressionné DeMar DeRozan. L’actuel joueur de San Antonio raconte.

« En 2016, en finale de conférence, on gagne le Game 3 et le Game 4 », se souvient-il pour le podcast de J.J. Redick. « Donc pour les deux matches suivants, il est passé à un autre niveau, pour en finir. Sur une action, on a essayé d’appliquer un système et un de mes coéquipiers l’a oublié. LeBron lui a alors dit ce qu’il fallait faire. C’était dingue. C’est LeBron qui lui dit quel système on voulait mettre en place. Cela montre à quel point, quand il s’agit de gagner, il est concentré. »

Une anecdote confirmée par Channing Frye sur Twitter : « C’est une histoire vraie ! Je suis sûr à 99 % que j’étais sur le terrain et j’en ai rigolé. »

C’était il y a plus de quatre ans, l’année du dernier titre de LeBron James et la star est aujourd’hui toujours au sommet de la NBA, à une marche d’une nouvelle bague.

« C’est dur de passer sur cet enfoiré », poursuit DeMar DeRozan. « Le voir partir à l’Ouest et continuer de réaliser les mêmes choses, c’est remarquable et ça symbolise sa grandeur. Il n’est pas loin d’un quatrième titre, c’est fou. »