Jae Crowder espère rester à Miami

Son arrivée en février était presque passée inaperçue, et pourtant Jae Crowder s’est imposé comme un élément clé de la superbe fin de saison du Heat. Dans un rôle de petit ailier-fort, il a apporté son expérience, sa dureté, mais aussi son adresse extérieure. Dans la « bulle », l’ancien ailier des Celtics tourne à 12.1 points et 5.8 rebonds de moyenne. De quoi vivre la plus belle période de sa carrière, et il espère la prolonger en Floride.

« C’est plaisant parce qu’on gagne, et dans le même temps, je suis écarté de tout ce qui se passe en dehors de la bulle. Côté basket, c’est super pour moi » répond Jae Crowder. « Évidemment, on gagne, et on se bat tous pour la même chose. Il ne reste que deux équipes… C’est ça qui est génial. On forme un super groupe de mecs, dans une super franchise, et j’espère qu’on pourra continuer. »

Mais Jae Crowder pense aussi aux Etats-Unis et au combat pour la justice sociale. « Dans le même temps, avec tout ce qui se passe dans le monde… Vous savez, j’ai des enfants… J’ai beaucoup de choses en tête, et je m’inquiète en tant qu’afro-américain. Ce sont les montagnes russes. Il y a eu du bon, du moins bon évidemment. Je prends simplement les coups comme ils viennent, et j’essaie de rester positif du plus possible. »

Free agent, Jae Crowder touchait cette saison 7.8 millions de dollars de salaire, et s’il n’est pas plus gourmand, on ne serait pas étonné que Pat Riley lui propose de prolonger.