[happy birthday] Le meilleur de la saison de Derrick Rose

Son passage à Minnesota la saison passée avait déjà permis de profiter d’un Derrick Rose en bonne forme. Sa saison à Detroit n’a fait que confirmer, en mieux encore, que l’ancien meneur des Bulls avait retrouvé un excellent niveau après des mois compliqués suite à son départ de New York.

Installé dans un rôle de sixième homme qui lui va bien, Derrick Rose a ainsi compilé 18.1 points à 49 % de réussite au shoot et 5.6 passes de moyenne avec les Pistons. Septième des votes pour le sixième homme de l’année, le MVP 2011 n’est plus un All-Star mais c’est désormais un des meilleurs remplaçants de la ligue.

Moins explosif mais plus mature dans le jeu, il a gardé ses qualités de pénétration et s’est amélioré à mi-distance. Un des plus beaux moments de sa saison restera son panier de la victoire au buzzer, contre les Pelicans.