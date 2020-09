Tom Thibodeau veut s’inspirer des valeurs du Heat de Pat Riley

Septième coach de la franchise en huit ans, Tom Thibodeau sera-t-il celui qui relancera les Knicks ? Afin de retrouver les playoffs, qu’ils ont manqués depuis sept saisons, puis les sommets, l’ex coach des Wolves sait qu’il part d’une page blanche, et il veut s’appuyer sur des valeurs fortes pour incarner ce nouveau projet.

L’identité que Tom Thibodeau voudrait pour les Knicks est proche de celle qui fait le succès de Miami cette saison, façonnée par son modèle, Pat Riley.

« J’ai beaucoup de respect pour l’organisation du Heat, la façon dont ils jouent, ce que Pat Riley y a fait, Erik Spoelstra, » a déclaré Tom Thibodeau au New York Post. « La continuité a été importante pour eux. Ils ont évolué au fur et à mesure que le jeu a évolué. Les choses en lesquelles ils croient ont résisté à l’épreuve du temps : les fondamentaux, l’intensité, leur éthique de travail. Ce sont des marques de fabrique de Pat Riley. Je sais que les fans des Knicks connaissent ça depuis l’époque où Pat était là ».

Des valeurs « fondamentales » à rétablir

Après avoir décroché quatre titres en tant que coach des Lakers, Pat Riley avait tenté de relever le défi des Knicks (1991-1995). Même s’il a échoué dans sa mission, en finale de conférence en 1993 puis en finale NBA l’année suivante face aux Rockets, Pat Riley avait marqué la franchise de son passage.

C’est ce qu’avait constaté Tom Thibodeau à son arrivée en tant qu’assistant en 1996, un an après son départ.

« Quand je suis venu ici la première fois. Je venais de Philadelphie, et c’était tellement différent, » a-t-il ajouté. « Pat était tellement en avance sur cette époque et Jeff (Van Gundy, alors coach des Knicks) a incarné beaucoup de ces choses. Pat l’a fait à LA. Il a gagné là-bas, puis il a presque réussi avec les Knicks. Et il l’a fait plusieurs fois à Miami. Il a reconstruit la franchise trois ou quatre fois. Il fait partie de mes inspirations. Il a été formidable avec moi au fil des ans, et j’ai pris beaucoup des choses qu’il m’a dites. J’ai suivi de très près leur organisation. Vous comprenez vite quelles sont leurs valeurs fondamentales ».

Le plan de Tom Thibodeau en vue de la reprise est déjà tout tracé et ne s’annonce pas comme une partie de plaisir. Après la partie « foncier et discipline », l’heure viendra de « passer en revue tous les fondamentaux, de repartir de zéro et de construire sur cette base ». Au boulot !