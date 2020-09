Naissance d’un enfant ou playoffs ? Gordon Hayward a finalement changé d’avis

De retour dans la « bulle » après avoir soigné sa cheville, puis observé une petite période de quarantaine, Gordon Hayward a effectué cette nuit son grand retour sur les terrains. Un comeback synonyme de victoire face au Heat, et l’ailier des Celtics a décidé de changer ses plans. Initialement, il devait à nouveau quitter la bulle en septembre pour assister à la naissance de son 4e enfant, mais Hayward a décidé de rester avec ses coéquipiers après en avoir discuté avec son épouse !

« On en a parlé et je pense que c’est sans doute mieux que je reste ici pour aider l’équipe » a expliqué Hayward. Paradoxalement, c’est le fait d’être blessé, et de rester un mois auprès des siens, qui l’ont fait changer d’avis.

« J’ai été un peu chanceux que Robyn soit déjà à Indianapolis, et j’ai pu rentrer à la maison et suivre un super traitement. Mais ce n’était pas le plan de départ. Robyn aurait pu accoucher à n’importe quel moment. Et j’aurais pu être là. Maintenant que je suis revenu dans la « bulle », il se peut que je rate l’accouchement entre le moment où elle partira de la maison et celui où elle sera à l’hôpital. »

Du côté de Brad Stevens, qui le connaît depuis dix ans, Hayward peut même encore changer d’avis… « S’il veut repartir pour la naissance de son enfant, ça prend le dessus. C’est sa décision, et vous savez, je reste là-dessus. C’est son choix. »

Et Hayward a donc choisi de rester. Mais si les Celtics sont éliminés la semaine prochaine, et que sa femme n’a pas encore accouché, peut-être qu’il sera de retour à temps…