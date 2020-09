Le secret des Nuggets : jouer libéré pour se délivrer

Dos au mur, quand l’heure est venue de tout donner pour ne rien regretter, lorsque la pression de la « balle de match » dans le camp adverse prend alors tout son sens, c’est à ce moment là que les Nuggets semblent devenir inarrêtables.

Menés 3-1 face au Jazz puis aux Clippers, les hommes de Mike Malone sont devenus maîtres dans l’art du « come-back », foudroyant leurs adversaires par trois victoires de suite pour passer au tour suivant. Et forcément, quand on a frôlé l’élimination d’aussi près, on est finalement détendu.

« Depuis Utah, nous jouons en toute liberté. Nous jouons juste pour le plaisir. Quand en plus, vous gagnez des matchs, c’est vraiment plaisant » explique Nikola Jokic. « Si vous vous souvenez, je crois que c’était lors du troisième ou quatrième match contre les Clippers. On se sentait bien parce qu’on jouait bien, et tout le monde jouait ensemble. On a perdu le match mais on s’est battus. On veut retrouver cette sensation, de jouer libéré, les uns pour les autres et de gagner ».

Une fierté de pouvoir se mesurer aux Lakers

Pour le pivot serbe, l’équation se joue davantage dans les têtes que dans les jambes. Lorsque la tête va, le reste suit. En plus de jouer un basket remarquablement efficace depuis trois matchs, le moral des troupes a également été bonifié par l’accession en finale de conférence. Ce qui rend cette équipe de Denver encore plus redoutable, à en croire le « Joker ».

« On savoure vraiment le moment, a-t-il poursuivi. Pour être honnête, j’apprécie cette aventure depuis le début. Et le fait de jouer libéré, décontracté, que chacun joue l’un pour l’autre, c’est un ensemble qui fait que c’est vraiment sympa de faire partie de cette équipe. Particulièrement après la victoire face aux Clippers. Ça a été un vrai soulagement pour nous d’avoir progressé par rapport à l’an dernier. C’est vraiment une bonne chose pour chacun d’entre nous ».

Si les Nuggets ont appris à briller dans le rôle d’outsider, les Lakers ont quant à eux tenu leur rang de favoris jusqu’à présent. « C’est l’équipe censée l’emporter à la fin », confirme Nikola Jokic. Ce qui ne signifie pas que les Nuggets ne vont pas jouer le coup à fond, bien au contraire.

« Je suis juste fier qu’on puisse avoir la chance de se battre, avoir la chance de nous mesurer aux meilleurs, a ajouté le pivot de Denver. Je pense qu’ils sont vraiment concentrés. On peut le voir à la façon dont ils jouent. Même la série contre Portland, puis Houston, ils sont vraiment concentrés. Ils ne nous prendront pas à la légère. Nous avons en quelque sorte surpris les Clippers. Ils ne veulent probablement pas que cela leur arrive, alors je pense qu’ils vont être très concentrés ».