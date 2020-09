Joe Ingles aimerait finir sa carrière en Australie

Après avoir débuté aux South Dragons de Melbourne en 2006, Joe Ingles se verrait bien boucle la boucle, comme l’a récemment fait son compatriote Andrew Bogut avant lui, en rentrant un jour au pays pour terminer sa carrière.

Âgé de 32 ans et joueur du Jazz depuis 2014, l’ailier commence à être titillé par l’idée, sans avoir fixé de date-butoir quant à sa décision, comme il l’a glissé dans le podcast de la NBL. Son choix sera notamment dicté par la qualité de la prise en charge de son fils, Jacob, touché par un trouble autistique.

« J’ai toujours dit que j’adorerais finir en NBL, » a-t-il notamment déclaré. « C’est là que j’ai commencé et ce serait génial de finir devant ma famille et mes amis. La chose qui nous garderait probablement aux Etats-Unis un peu plus longtemps, que je joue ou non, c’est le traitement de Jacob. C’est tellement bien ici… beaucoup de choses dépendent maintenant de ce que ma famille veut. Nous verrons bien où cela nous mènera. J’aimerais rester en NBA, comme j’aimerais jouer en NBL ».

S’il a glissé qu’il ne se voyait pas jouer ailleurs qu’à Melbourne, Joe Ingles a ajouté qu’il envisageait également d’investir un jour pour une équipe de la ligue australienne.

« Ça ne me dérangerait pas de m’impliquer dans une équipe un jour. J’ai demandé à un type qui était l’un des acheteurs potentiels de l’équipe des Hawks de Wollongong (dont Bryan Colangelo est copropriétaire depuis juin dernier) de m’appeler à ce sujet. Il fallait juste que ce soit le bon moment », a-t-il conclu sur le sujet.