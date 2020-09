Pascal Siakam assume ses responsabilités dans l’élimination des Raptors

Cela restera le mystère de la fin de saison des Raptors. Même Nick Nurse n’avait pas de réponse à proposer. Pourquoi Pascal Siakam a-t-il été si différent dans la « bulle » ? L’intérieur de Toronto avait surfé sur le titre de 2019 et sur le départ de Kawhi Leonard pour prendre une nouvelle dimension cette saison.

Puis, depuis fin juillet et la reprise, il n’a jamais retrouvé ses sensations offensivement. Lui qui tournait alors à 23.6 points de moyenne à 46 % de réussite au shoot au moment de la coupure a compilé, contre Boston, seulement 14.9 points par match à 38 % au shoot.

Un fantôme dans la « bulle »

Son 12.5 % à 3-pts étant historiquement bas pour un joueur qui a au moins tenté 30 tirs primés dans une série…

« C’est une évidence, je dois être meilleur », assume-t-il à ESPN, après le Game 7 perdu. « C’est clairement un moment d’apprentissage pour moi, j’ai appris de cette expérience. Je n’ai pas été capable d’aider mes coéquipiers. J’en assume une large responsabilité. »

Sa dernière manche contre Boston n’a effectivement pas sauvé sa fin de saison manquée. Le Camerounais a seulement marqué 13 points à 5/12 au shoot.

Que ce soit en fin de saison régulière ou en playoffs, Pascal Siakam n’a jamais été dans le rythme dans la « bulle ». Son shoot à 3-pts a totalement dévissé, son tranchant en attaque et cette capacité à déborder les défenseurs en transition ont eux aussi disparu. En clair, la coupure a cassé quelque chose puisque le joueur de Disney World ne ressemblait pas à la meilleure progression de 2019 ou au All-Star de 2020.

« Je suis fier de lui », assure de son côté Fred VanVleet. « C’est mon frère, j’irais à la guerre avec lui. Je sais qu’il a été loin de ses standards, qu’il n’a pas joué comme il l’aurait voulu, mais j’ai aimé ses efforts, son intensité. Et il n’a jamais pointé du doigt quiconque, il n’est pas devenu pour autant un mauvais coéquipier. Il a continué de bosser, mais ça n’a pas fonctionné. Ça fait partie du jeu. On a tous des hauts et des bas. »

Une motivation pour revenir plus fort ?

Kyle Lowry peut en témoigner. Par le passé, le meneur a souvent connu des playoffs moins aboutis que ses saisons régulières. « Il peut m’appeler dès qu’il le souhaite, je ne dirai rien de négatif », annonce-t-il. « Il n’a rien fait de mal, il apprend. Cela ne peut que le rendre meilleur. Je ne serais pas surpris de le revoir encore plus affamé. »

Quels conseils dès lors offrir à Pascal Siakam pour rebondir après cette fin de saison ratée ?

« Comme pour chaque jeune joueur : travailler physiquement et techniquement », conclut le coach de Toronto. « C’est là qu’on construit sa confiance. Je suis confiant pour lui. On est face à un scénario étrange et assez spécial. Je ne peux qu’insister sur le fait qu’il a été énorme avant cette suspension de saison. Il dominait les matches. On a tous été affecté par cette coupure et je ne vais pas essayer de trop analyser ceci. »