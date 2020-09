À quoi va ressembler la prochaine saison, dont on sait désormais qu’elle ne débutera pas début décembre ? La NBA a été très claire sur le sujet, elle souhaite reprendre lorsqu’il sera possible de rouvrir les salles au public, et ce même si c’est limité à quelques milliers de spectateurs. L’idéal serait de reprendre lorsqu’un vaccin sera disponible pour le plus grand nombre ou qu’un traitement médicamenteux sera découvert.

En attendant, on joue la montre, et selon le syndicat des joueurs, la ligue pourrait monter plusieurs « bulles » dans un premier temps, avant le retour de rencontres à domicile.

« Je pense vraiment qu’on aura une saison mais je ne pense pas qu’elle débutera en décembre » prévient d’abord Michele Roberts, la directrice de l’union des joueurs, dans le New York Times. « Il sera sans doute nécessaire d’utiliser des endroits semblables à des bulles. Je soupçonne qu’on aura un environnement hybride, peut-être avec des « bulles » par division pour au moins quelques mois, puis on arrêtera. En revanche, l’idée de placer nos joueurs dans une bulle pendant toute une saison est irréaliste. »

Autre sujet très important, les revenus puisque les joueurs et la NBA se partagent le chiffre d’affaires généré essentiellement par les droits TV et la billetterie.

« Il y aura une chute des revenus » anticipe Michele Roberts. « Mais je vois vraiment une réouverture de quelques salles. Si on a de la chance, on pourra atteindre 25% des sommes habituelles. C’est une vision optimiste. J’espère qu’on pourra contenir cette chute, mais je nous vois pas jouer dans des salles pleines. »